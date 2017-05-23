Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi finalinde MVP seçilen ABD’li Ekpe Udoh öyle bir kariyer zirvesi yaptı ki... Yaşı 30’du. Bitti gözüyle bakılıyordu. Ki onun gençliği önemli parıltılar sunuyordu. Kolej kariyeri sonrası 23 yaşında NBA draftında Golden State Warriors tarafından 6. sıra gibi önemli bir pozisyondan seçildi. 2010-2011’de çaylak sezonunda 4.3 sayı ortalaması yakaladı. Bir sezonluk İsrail kariyeri sonrası Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks’ta beklenen çıkışı gösteremedi. Kâbus gibi geçen 2014-2015 sezonunda Los Angeles Clippers’ın yolunu tuttu. Sadece 3.4 dakikalık süre ona yetmedi ve “GİDİYORUM” dedi. Fenerbahçe’ye geldi. Profesyonel kariyerinin ilk kupalarını elde etti. Udoh, sarı-lacivertli takımla 2015-2016 yılında lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da aldı. Ve son olarak Avrupa Ligi’nde takımıyla zirve yaptı bireysel anlamda ise MVP oldu. Ekpe Udoh’u ön plana çıkaran özellikleri vardı. Mesela blokları... Udoh, 58 maçta 103 blok yaparak son 2 sezonun en iyisi oldu. Bu sürede 12.3 sayı, 6.5 ribaunt, 1.8 asist ortalaması yakaladı.

Udoh’tan 17 yıl sonra bir ilk

Ekpe Udoh Real Madrid maçında 18 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve 2 blokla “double double” yaptı. Finalde 10 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 5 blokla oynadı ve MVP seçildi. Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi ilk 5’ine de seçilme başarısı gösteren Udoh, 17 yıl sonra MVP seçilen ilk pivottu. ABD’li isim 7.8 ribaunt ve 2.2 blok ortalamasıyla sezonun genelinde de ilk sırada yer aldı.