TFF'nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:
"Atiker Konyaspor Kulübünün, 16.05.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Kasımpaşa sporcusu Turgut Doğan Şahin'in, 16.05.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarlarına ve rakip takım görevlisine yönelik hakaretleri nedeniyle takdiren 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,
Fenerbahçe'nin, 17.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün, 17.05.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Fenerbahçe ve Başakşehir'e PFDK'dan para cezası
PFDK, sarı-lacivertli kulübe Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı 15 bin TL, Başakşehir'e de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 9 bin TL para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:
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