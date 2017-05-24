Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sadece bir ay içinde Avrupa ve dünya şampiyonu olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı kupalarıyla birlikte gövde gösterisi yaptı. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki etkinliğe sarı-siyahlı oyuncular, teknik heyet ve yönetim tam kadro olarak katıldı. Yemek sonrası konuşma fırsatı bulduğumuz Naz Aydemir Akyol çarpıcı ifadeler kullandı. Üst üste 9 defa Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yer alarak tarihî bir rekoru elinde bulunduran Türk sporcu, başarılarıyla VakıfBank’ın Türkiye’yi alıştırdığını söyledi. Sık sık uluslararası arenada kupa kazanmaları sebebiyle böyle bir duygu durumunun olustuğunu ifade eden Naz Aydemir Akyol “Herhâlde insanlarda ‘Bu kızlar zaten bu işi hep yapıyor’ şeklinde bir algı oluşturduk. Bundan dolayı Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu daha çok ses getirdi” dedi.

Türk oyuncuların farkı

Final Four’un İstanbul’da düzenlenmesinin de kamuoyunun daha çok ilgili olmasına yol açtığını vurgulayan başarılı voleybolcu “Ayrıca basketbolun daha popüler bir spor olması da etkili. Bu yüzden medyanın Fenerbahçe’nin şampiyonluğuna daha geniş yer vermesini doğal karşılıyorum” diye konuştu. VakıfBank’ın kazandığı 2 şampiyonluk hakkında da değerlendirmelerde bulunan Naz Aydemir Akyol “Başarımızın sırrı; kadromuzda çok kaliteli Türk oyuncuların bulunmasıdır. Ve tabii ki Guidetti gibi bir antrenöre sahip olmamızın payı büyük” dedi. Üst üste 9 defa dörtlü finallerde yer alması hakkında da konuşan millî sporcu “Herhâlde kariyerim sona erdiğinde bu başarımın ne kadar önemli olduğunu anlayacağım. Şu anda bu durum normal geliyor çünkü” sözlerini kullandı.

VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan

“3. Şampiyonlar Ligi Kupası’ndan sonra 2. defa Dünya Şampiyonu olmamız tesadüf değil. Dünyanın en başarılı kadın voleybolcularının VakıfBank çatısı altında yer alması bizim için gurur vericidir”

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren

“Çok zorlu bir sezon geçirdik. Sonunda müthiş bir geri dönüşe imza atan, sezon boyunca ortaya koydukları emeğin karşılığını alan ve bize bu mutluluğu yaşatan bütün sporcu ve teknik ekibimize teşekkür ediyoruz”

VakıfBank Başantrenörü Guidetti

“Sezonun sonunda gelen iki kupa bizim için çok değerliydi. Sezon boyunca ortaya koyduğumuz emeğin karşılığıydı. Şimdi herkes yeni hedefleri soruyor. Daha çok kupa kazanmak için mücadele edeceğiz”