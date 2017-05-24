Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe’nin İtalyan yıldızı Luigi Datome, Euroleague şampiyonluğunun kesinlikle hak edilmiş bir zafer olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımın formasını giydiği iki yılda iki final oynadığını belirten tecrübeli oyuncu “Gherardini beni Fenerbahçe’ye transfer olmam için aradığında bir Rus takımıyla anlaşmak üzereydim ama Obradovic’in takımının bir parçası olmak için Fenerbahçe’yi tercih ettim. Geriye dönüp baktığımda doğru kararı verdiğimi görmek sevindirici” dedi. Geçen sezon dramatik bir sonla kaybettikleri finalin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Datome “Udoh, Vesely ve Bogdanovic geçen sezon sonunda ayrılabilirdi ama biz birbirimize bu kupayı kaldıracağımıza dair söz vermiştik ve hiçbirimiz ayrılmadık” dedi.

Sırrımız birliktelik

Takımdaki arkadaşlığın üst seviyede olduğuna da değinen Datome “Sloukas Fenerbahçe’ye geldiğinde iki Euroleague şampiyonluğu olan çok değerli bir oyuncuydu. Nunnally geçen sezon benim ülkemde ligin en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Ben, Udoh, Vesely NBA geçmişi olan oyuncularız ve Bogdanovic’i harika bir gelecek bekliyor ama hepimiz bu takım için egolarımızı bir kenara bıraktık” dedi. Obradovic’in sisteminde öne çıkan bir oyuncu olmadığını belirten Datome “Hepimiz takım için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başarının sırrı bu” dedi.

Gryffindor’da olurduk!

İngiliz yazar J.K Rowling’in çok satan roman serisi Harry Potter’a hayranlığıyla bilinen Datome, Fenerbahçe’deki takım arkadaşlarının Hogwarts’ta hangi binalarda olacağı şeklindeki sorumuza ise ‘Gryffindor’ cevabını verdi. Takım arkadaşlarının hepsinin çok cesur olduğunu ifade eden Datome “Biz birbirimiz için her şeyi yaparız. Bu yüzden bütün takım Gryffindor’da olurduk” dedi.