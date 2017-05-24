Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens sezon içinde, "Küme düşerse birçok şey daha kolay olacaktır" sözleriyle Sunderland'den ayrılık sinyalleri verirken, takımdan küme düşme maddesini kullanarak ayrılan ilk isim Jermain Defoe oldu. Defoe, sözleşmesindeki maddeyi kullanarak serbest kaldı.

Bu sezon Sunderland adına 19 gol atan Defoe'nun, eski kulübü Bournemouth'a geri dönmesi bekleniyor. İngiltere Milli Takımının formasını da giyen Defoe için bonservis bedeli ödemeyecek Bournemouth, 3 yıllık sözleşme karşılığında, 34 yaşındaki oyuncuya toplam 23 milyon Euro ödeyecek.

2000-2001 sezonunda henüz 18 yaşındayken Bournemouth forması giyen Defoe'nun teknik direktörlüğünü, o dönemde birlikte forma giydiği Eddie Howe yapacak.