Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Mardin'de düzenlenen Bayanlar Türkiye 2.Ligi 4.etap maçlarında elde ettiği 6 galibiyetle etap birinciliğini elde eden İstanbul Arma Spor, dört etabın toplamında Ligi 3.sırada tamamlayarak Türkiye 1.Ligine yükseldi. İstanbul Armaspor, sırasıyla Isparta, Kırşehir ve İstanbul etaplarını ise üçüncü tamamlamıştı. Bu sonuçlardan sona bir etap birinciliği, üçte etap üçüncülüğü elde eden İstanbul Armaspor, üçüncü yılında şampiyon olarak Türkiye 1.Liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Mardin etabında Amasya Çalık Yedaş, Trabzon Poyraz Gençlik, Batman Belediyesi ve Ankara Büyük Kolej takımlarını aynı sonuçla 3-0, Ankara Yenimahalle Belediyesi ve Öz Van Gençlik takımlarını ise 3-1 yenen İstanbul Armaspor, son maçında Fatihspor'a 3-1 mağlıp oldu. Mardin Artuklu Yeni Spor Salonunda oynanan maçlarda elde ettiği 6 galibiyet ve artı 14 averajla etap birinciliğini kazanan mavi-lacivertli ekip kupanın sahibi oldu.

Enlerin takımı Armaspor

İstanbul Armaspor, ayrıca sezon boyunca aldığı 79 setle Ligin en çok set alan takımı, verdiği 31 setle de Ligin en az set veren takımı oldu. Mavi-lacivertliler bir sezon boyunca oynadıkları 30 maçın 13'ünü 3-0'lık skorla elde ederken, Lig'de en çok 3-0'lık skorla maç kazanan takım unvanın ı elde etti. İstanbul Armaspor bunun yanı sıra Lig boyunca oynadığı tüm maçlardan set alan tek takım oldu.

Süper Lig tecrübesi bulunan eski Milli sporcu Derya Ocak'ın takım kaptanlığında, Genç Milli Leyla Arıtürk, Mesude Işık ve Melek Işık'tan oluşan kadrosuyla başarılı maçlar çıkaratan İstanbul ekibi gelecek sezon Türkiye 1.Liginde mücadele edecek.

Çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen takım kaptanı Derya Ocak ''Bu sezon tam sekiz takım şampiyonluk için mücadele etti. Türk Masa Tenisi tarihinde böyle çekişmeli bir sezon yaşandığını daha önce hiç görmedim. İlk üç etapta da üçüncü olarak şampiyonluk yarışından kopmadık. 3.etapta aldığımız Trabzon ve Mardin yenilgilerine rağmen ilk üç içindeki yerimizi koruduk. Son etapta da 6'da 6 yaparak hem etap birinciliğini, hem de Türkiye 1.Ligine yükselmeyi garantiledik'' diye konuştu.

Ablasının yerini doldurdu

Son etap maçlarının KPSS sınavına denk gelmesi sebebiyle Mesude Işık'tan yoksun mücadele eden İstanbul Armaspor, tecrübeli oyunucunun yokluğunda yerini kardeşi Melek Işık ile doldurdu. Genç oyuncu formasının hakkını vererek İstanb ul Armaspor'un elde ettiği 6 galibiyette büyük pay sahibi oldu. Melek Işık'ın Mardin etabında üstüne düşen görevi fazlasıyla yaptığını söyleyen İstanbul Armaspor'un Başkanı ve Takım Menajeri Murat İlter ''Mardin'e erken gelerek yaptığımız hazırlık kampının faydalarını gördük. Mardin her yönüyle çok güzel bir şehir. Son etabın farklı kültürlerin buluştuğu, her yerinden tarih ve kültür yükselen Mardin'de yapılması, bölgenin ve şehrin tanıtımına çok büyük yarar sağladı. 7'de 7 yaparak hem etap birinciliğini, hem de Lig birinciliğini kazanmayı hedefliyorduk. Ancak çok fazla takımın şampiyonluk için çekişmesi, çok ilginç sonuçların da çıkmasına sebep oldu. Biz başından beri son maçımız olan Fatihspor maçının final maçımız olacağını düşünüyorduk. Ancak elde edilen sürpriz sonuçlar ve aldığımız 6 galibiyet, son maç öncesinde Türkiye 1.Ligine çıkmayı garantilememizi sağladı. Oyuncularımız iki günde 6 zorlu maç yaptılar. Hem onun yorgunluğu, hem de çıkmayı garantilememiz, Fatihspor maçında oyundan kopmamıza neden oldu. Bu yılda şampiyon olarak Türkiye 1.Ligine yükselmekten dolayı çok mutluyuz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz'' diye konuştu.

Hedef Süper Lig

Üyelerinin tamamı gazeteci ve spor yazarı olan İstanbul Armaspor'un her yıl hedefine ulaştığını söyleyen İstanbul Armaspor Başkanı Murat İlter ''Hedefimize adım, adım ilerliyoruz. Hiç sene kaybetmeden Türkiye 1.Ligine kadar geldik. Artık önümüzde Süper Lige çıkmak için sadece bir lig kaldı. Elimizdeki kadroyu koruayarak, bir kaç takviye ile beraber Türkiye 1.Ligi hazırlıklarına 1 Temmuz itibariyle başlayacağız. Hedefimiz dördüncü yılımızda, dördüncü şampiyonluğumuzu kazanıp Süper Lige yükselmek'' dedi. Lig hazırlıklarının yanında alt yapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini belirten İlter ''Güçlü bir alt yapı kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir yada bir kaç okulla okul-kulüp iş birliği çerçevesinde çalışmalar yapmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.