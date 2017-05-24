Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off Finali’nde Kardemir Karabükspor, Beşiktaş RMK Marine ile şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan Play-Off Final serisinin ilk maçında ilk çeyreği 21-11 geride kapatan Kardemir Karabükspor, ilk yarı sonunda soyunma odasına 41-16 geride gitti. Siyah-beyazlı ekibin üstün oyunuyla üçüncü periyotu 54-30 geride kapatan kırmızı-mavili ekip, son periyotu 74-49 kaybederek, Play-Off ilk maçını kaybetti.