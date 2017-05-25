Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, dün yeni sezon forma tanıtımında açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı “Gelecek sezonda Galatasaray’ı şampiyon yapacak mı?” sorusuna “İnşallah” cevabını verdi ve şöyle devam etti: “Geçen gün de söylediğim gibi tabii ki tek hedef bu. Taraftar ve camiamızı mutlu etmek. Geçen yılları unutup seneye şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız başladı ve sorunuza ‘Eminim’ cevabını verebilirim.” Tudor, transfer hakkında yöneltilen soruya “Transfer çalışmasını yönetimle birlikte yapıyoruz. İstemediğim oyuncuya ‘Hayır’ deme gücüne sahibim. Olması gereken de bu. Lig devam ediyor. Hangi pozisyonda bitireceğimiz de önemli. Lig bitmeden oyuncularla konuşamıyorsunuz. Bunlar kolay konular değil.

Devam edebilecek mi?

Galatasaray Teknik Direktörü bu şekilde net mesajlar verdi ama hocayla ilgili soru işaretleri de yok değil. Son iki maçta alınan galibiyetlerle hava biraz yumuşasa da, Başkan Özbek devam edeceklerini açıklasa da Hırvat çalıştırıcının futbolcularla problemlerinin sonlanmadığı, son birkaç gündür de Sportif Direktör Cenk Ergün ile gerilim yaşadığı öğrenildi. Tüm bunlara ve soru işaretlerinin çok olmasına rağmen yönetimin elini kolunu bağlayan EKONOMİK DURUM. Yeni teknik adam ve çok yönlü yeni kadro yapılanmasının ekstra maliyet getirmesi yönetimi düşündürüyor.