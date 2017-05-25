Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta antrenman öncesi Demba Ba’nın yeni yaşı kutlandı. Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular Senegalli oyuncuya yeni yaşında mutluluklar diledi. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Ba, “Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak” dedi.