Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mathieu Valbuena'nın Lyon'dan Fenerbahçe'ye transferi hakkında Fransız kulübünün başkanı Jean-Michel Aulas'tan ilk açıklama geldi. Aulas, Fransız gazeteci Pierre Menes'in twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Menes, Yahoo Fransa'nın Valbuena hakkında yaptığı "Fenerbahçe, Valbuena'nın istediği miktarı ödemeye hazır" başlığını taşıyan ve "Lyon, Valbuena'nın 500 bin Euro'luk aylık maliyetini karşılamak istemiyor. Fenerbahçe'nin üç yıllık teklifi Valbuena'ya cazip geldi" ifadelerinin kullanıldığı haberi twitter'dan "Lyon'da kalmayı da istiyor" mesajıyla paylaştı.

Aulas, Menes'in bu mesajına yanıt olarak "Kesinlikle hayır... Lyon'un öneremeyeceği üç yıllık sözleşmeyle aklı çelinen o" diye yazdı. Lyon başkanının bu açıklamasının ardından Valbuena'nın takımdan ayrılmasının kesin olduğu şeklindeki yorumlar, Fransa basınında yer aldı.

Fransız basınında bir kaç gündür çıkan haberlerde Valbuena'nın yüksek maaşının Lyon'u zorladığı başkan Aulas'nın tek amacının Valbuena'nın maaşını düşürmek olduğu iddia edilmişti.

Tecrübeli futbolcuyu Fenerbahçe'nin istediği ve tarafların her konuda anlaştığı öne sürülmüştü.