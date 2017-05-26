Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kadroda dev bir revizyon için kolları sıvayan Fenerbahçe Yönetimi, transferde emin adımlarla ilerliyor. Henüz devre arasında Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici’nin işini bitiren sarı-lacivertliler, yıllardır peşinde koştuğu Mathieu Valbuena için de Lyon’la el sıkıştıktan sonra hız kesmeden golcü ve kanat operasyonuna başladı. Arsenal ile Lucas Perez, Krasnodar ile Fedor Smolov pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, şimdi de Michy Batshuai için Chelsea’nin kapısına dayandı. Sarı-lacivertliler, Maviler’in Marsilya’dan 39 milyon avroya transfer ettiği 23 yaşındaki Belçikalı golcüyü kiralamak üzere resmî teklif yaptı. Chelsea’yle görüşmeleri Asbaşkan Ali Yıldırım’ın yürüttüğü öğrenildi. Teknik Direktör Antonio Conte’nin bu sezon 25 maçta 720 dakika şans tanıdığı genç yıldızı tecrübe kazanması için kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

Düşünmek için süre

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig pazarında talip olduğu bir diğer isim ise Manchester City’nin kanat oyuncusu Jesus Navas. Sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan, Pep Guardiola ile problem yaşayan ve City’nin mukavele uzatma teklifini geri çeviren yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçildi. Sarı-lacivertli yönetim 31 yaşındaki yıldız oyuncuya imza parasının yanı sıra yıllık 3 milyon avro ücret teklif etti. Navas da düşünmek için süre istedi.

Taison elden kaçtı

F.Bahçe’de bu gelişmeler yaşanırken dün taraftarı üzecek bir haber de geldi. Sarı-lacivertli kulüpte uzun süredir transfer listesinin en başında yer alan Taison camiayı heyecanlandıran bir isimdi. Fakat Ukrayna Premier Lig şampiyonu Shakhtar Donetsk Brezilyalı kanat oyuncusunun sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcunun yıl sonunda bitecek kontratı, 2021 sonuna kadar kadar yenilendi.