Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü yıldızı takmak için gün sayan Beşiktaş’ta gözler kiralık oyuncuların durumunda. Süre aldıkları zaman diliminde takıma önemli katkıda bulunan isimlerden Anderson Talisca kaldı. Müjdeyi başkan Fikret Orman vermişti. Şimdi gözler diğer kiralık oyuncularda... Demba Ba, Ersan Gülüm de kiralık ama kulübe ekonomik katkıları sebebiyle yönetimin jest amaçlı yarım sezonluğuna aldığı ikili yeni sezonda düşünülmüyor. Kaleci Utku, joker amaçlı kiralanmıştı ve maliyeti düşük olduğu için yeniden düşünülebilir. En çok merak edilen Atınç Nukan, Caner Erkin ve Aboubakar’ın durumu. Öncelikle kiralık futbolcuların ortak düşüncesi: “Para var, huzur var. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi de var. O zaman neden devam etmeyelim!” Düşünce böyle... Asıl önemli gelişme ise kulüpleriyle görüşme... İşte detaylar...

ATINÇ NUKAN: Bonservisi Leipzig’de. Bundesliga’ya geçen sezon çıkan ve bu sezon ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi alan takımın oyuncusu. Siyah-beyazlılar 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satmış, 1 milyon avro Bundesliga’ya çıkma ekstrası da almıştı. Ve geçen sezon başında kiralarken de üste 100 bin avro daha kazanıldı. Beşiktaş’ın en çok sıkıntı çektiği stoper bölgesinin iyi bir alternatifi. Yeni sezonda da kiralanması söz konusu. Görüşmeler var. Geçen sezon 750 bin avro garanti ücret alan Atınç da zaten kalmak istiyor.

CANER ERKİN: Türk kulüplerin elinden bedavaya kaçırdığı ve sonra ülke ekonomisine zarar verdiği değerli isim Caner Erkin. Inter’e bonservisi elinde gitti şimdi Inter bonservis ücreti istiyor. Sözleşmesinde 1 milyon avro opsiyon vardı ama siyah-beyazlılar aşil tendonu kopan ve uzun süre takımdan uzak kalan milli oyuncu için indirim istiyor. Önerilen rakam 350 bin avro. Eğer Inter bunu kabul ederse siyah-beyazlılar oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapacak. Caner’in yıllık garanti ücreti de 1 milyon 750 bin avro.

VİNCENT ABOUBAKAR: Porto’dan 1 yıllığına kiralanan kendisine 3,3 milyon avro yıllık ücret, kulübüne de 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödenen Kamerunlu yüksek maliyetli gibi görünüyordu. Ancak sergilediği futbolla ve skora katkısıyla parasını fazlasıyla çıkardı. Mukavelesinde 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Tek defosu kırmızı kartları. Porto ile pazarlıklar devam ediyor. Aboubakar kalmaya niyetli ancak kulüplerin anlaşması onun da en çok istediği olay.