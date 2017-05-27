Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 'Spor Meydanı' programında spor medyasının önde gelen isimlerinin sorularını cevapladı. Özbek, özellikle transfer çalışmaları hakkında verdiği bilgiler ile dikkatleri üzerinde topladı.Öncesinde transfer hataları yaptıklarını itiraf eden Özbek, yeni sezon için ipi sıkı tuttuklarının mesajını verdi. Özbek, "6-7 tane transfer yapılması gereken mevkii belirledik. Scout ekibimize bu mevkiilerin isimlerini verdik ve oyuncu tespit etmelerini istedik. Onların belirlediği isimleri İgor Tudor, Cenk Ergün'le birlikte izliyor. Artık belirlenen futbolcular ile görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu ana kadar anlaştığımız oyuncu bulunmuyor" dedi. Özbek, Galatasaray forması altında yeni sezonda izlemek istediği golcüyü ise şu sözlerle duyurdu: "Bafetimbi Gomis ile görüştük, hatta teklifimizi de ilettik. Gomis'i istiyoruz. Umarım cevabı olumlu olur."

SON KARAR SNEİJDER'İN

"Daha önce yapılmış transferlere ben dünya kadar para ödedim. Ben böyle bir tablo bırakmak istemiyorum. Geldiğimizde 48 futbolcumuz vardı ve maaş yükü 97 milyon Euro'ydu. Şimdi bu rakamı 61 milyon Euro'ya çektik ama futbolculara biraz yüksek maaş ödediğimize katılıyorum. Biz de yüksek maaşlı transfer yaptık, doğrudur ama bekara karı boşamak kolay. Bu piyasada illa ki hata yapıyorsunuz" değerlendirmesini yapan Özbek, takımın en yüksek maaşlı oyuncusu Sneijder'in durumuna ilişkin ise, "Bir yıl daha sözleşmemiz var. Son karar Sneijder'in" dedi

BRUMA'YA 36 MİLYON TL VERDİLER

Dursun Özbek, ayrılmak istediği öne sürülen Bruma için gelen teklifleri kamuoyuna duyururken, Portekizli oyuncunun kariyerine Galatasaray forması altında devam etmesini istediklerini vurguladı. Özbek, Bruma'nın durumuna ilişkin, "Bruma'nın kalmasını istiyoruz. Menajeri ile görüştük, beş yıllık yeni kontrat önerdik, yanıtını bekliyoruz. Şu ana kadar tek ciddi teklifi ise Leipzig'den aldık. Leipzig yetkilileri, Bruma için 9 milyon Euro (36 milyon lira) önerdi. Ama satmak istemiyoruz. Benzer kalitede futbolcular çok pahalı. Tabii ki Bruma'nın tavrı belirleyici olacak. Bruma alınırken, menajerlik ücreti dahil 12 milyon Euro verilmiş. Yeni sözleşme teklifinde ücretine zam yaptık ama dediğim gibi son kararı verecek olan Bruma" açıklamasını yaptı.

TUDOR'U YİYEMEZLER!

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası soyunma odasına inen ve Igor Tudor'dan yana dert yanan futbolculara, "Hamza kötü, Denizli kötü, Tudor kötü, herkes kötü! Sizin hiç mi suçunuz yok? Gerekirse hepinizi kapının önüne koyarım" restini çeken Dursun Özbek, dün farklı ifadeleri ile dikkat çekti. Özbek, takım içerisinde gruplaşmalar olduğu iddialarına inanmadığını dile getirerek, "Takımda gruplaşma iddiaları bazı kesimlerin Galatasaray hakkında duymak istediği şeyler. Profesyonel oyuncuların hocayı yemek için performansını bilerek azaltmak gibi şeyleri yapacaklarını düşünmüyorum. Teknik heyetle futbolcuların arasında her şey dört dörtlük olmaz. Hocayla bu durumları konuşmaları normal. En azından benim dönemimde hoca yemek gibi bir durum olmadı. Tudor'u yiyebileceklerini sanmıyorum" dedi.