Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sarı-kırmızılıların gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Life+ TV’de soruları cevaplayan Özbek ilk olarak Bruma konusu hakkında konuştu. Portekizli yıldızın kalmasını istediklerini vurgulayan Başkan Özbek, “Menajerine 5 yıllık kontrat teklif ettik. Cevabını bekliyoruz. Tek ciddi teklifi Leipzig’den 9 milyon avro ile aldık. Ancak Bruma transfer edilirken menajerlik ücreti dahil 12 milyon avro verilmişti yani bu teklif çok az. Yeni sözleşme teklifinde ücretini artırdık ama kararı Bruma verecek” dedi.

Gomis’e teklif yaptık

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Özbek, Marsilya’nın golcü yıldızı Gomis için teklif yaptıklarını doğruladı. Şu anda 6-7 transfer yapılması gereken mevki belirlediklerini söyleyen Dursun Özbek, “İzleme ekibimize bunu ilettik. Onlar listeyi antrenör ekibine verdi. Artık belirlediğimiz futbolcularla görüşmek üzere seyahatler yapılıyor. Şu anda anlaştığımız futbolcu yok. Gomis’le görüştük teklif de verdik. Daha önce yapılmış transferlere dünya kadar para ödedim. Benden sonraya böyle bir tablo bırakmak istemiyorum” sözlerini kullandı.

PORTEKİZLİ beklemede

Bruma’nın Galatasaray’da pek mutlu olduğu söylenemez. Şampiyon Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Leipzig’e sıcak bakıyor ancak onun da beklentisi kulüplerin anlaşması...

ÖZBEK’TEN

İNCİLER...

∑ “Fatih Terim şu anda Milli Takım’ın hocası. Hiçbir görüşme yapmadık. Böyle bir şey söz konusu değil”

∑ “Geçen sezon basketbola 10 milyon avro ayırdık. Bu sezon Eurocup’ta oynayacağız. Bütçemiz 4 milyon avro”

∑ ‘’Tudor’un antrenman programıyla ilgili bir dönem futbolculardan şikayet söz konusu oldu’’

∑ “Olcan’a ‘kulüp bul gönderelim’ dedik. ‘Hiçbir yere gitmiyorum paramı da istiyorum’ dedi. Ben de feshettim”

∑ “Eşim Beşiktaşlı değil. Anlam karmaşası oldu. Beşiktaş’ta oturduğumuz için ‘Eşim Beşiktaşlı’ demiştim”

∑ “Kasımpaşa maçında üzüntümü futbolcularla paylaşmak istedim. Kimse bana ‘soyunma odasına gel’ demedi”

∑ “Bana istediklerini söyleyebilirler, eleştirebilirler ama Galatasaray başkanlığına saygısızlık yapılmamalı.”

∑ “Sneijder’le 1 sene daha kontratımız var. Kararını bekliyoruz. Kulübün fazla söz söyleyecek bir durumu yok”

∑ “Rehin edilen hisseleri sattık. Bizim kasamıza hiçbir şey giremedi bu satıştan. Ben hisse satma taraftarı değilim”

∑ “Seçim sürecine girildiği zaman kulübün işleyişi yavaşlayacak. Müsaade edin projeleri, verdiğimiz sözleri uygulayalım”

∑ “Bizde başkan transferi ya da başkanın kardeşinin transferi diye bir şey yok. Transfer hocanın isteğiyle yapılır”