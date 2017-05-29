Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınca ligi 5. sırada bitirme şansını kaçırmıştı. Bordo-mavililer böylece 13 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına katılamayacak. Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03’te üst üste 3 dönem Avrupa’da yer alamayan Trabzonspor, 2016-17’nin ardından gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Üstelik Trabzonspor son 6 sezonun en iyi deplasman performansına ulaşmasına rağmen Avrupa hakkını elde edemedi.



9 maçtır kaybetmiyor

Dış sahalardaki müsabakalarda 28 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda dış sahada 42 puanla en başarılı dönemini geçirmişti. Bordo-mavili ekip, deplasmanda 2011-12 sezonunda 24 puan, 2012-13’te 15, 2013-14’te 19, 2014-15’te 18, 2015-16’da ise 13 puan çıkarmıştı. Trabzonspor, bu sezon sahasındaki 16 maçta ise 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 23 puan topladı. Bordo-mavililer 9 deplasman maçında art arda yenilmeyerek 2010-11 sezonundaki başarısını geride bıraktı.



BAŞKAN USTA OFSAYT GOLE ÇOK KIZMADI

“Hakemler de hata yapar”

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Sow’un golündeki ofsayt pozisyonuna dikkat çekerken, “Bazen hataların bedeli ağır oluyor” dedi. Başkan Usta, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, “Bugün sana, yarın ona, buna. Ne diyelim, varsın olsun. Herkes gibi hakemlerde hata yapar” ifadelerini kullandı.



Khacheridi sesleri

Galatasaray’ın prensip anlaşması yaptığı iddia edilen Evgen Khacheridi’yle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Doğan Ercan, Trabzonspor’a 29 yaşındaki stoperi önerdi. Ercan, Galatasaray’ın 5 gün içinde ön protokol hakkını kullanmaması durumunda Khacheridi’nin başka bir takıma imza atabileceğini söyledi. Ukraynalı oyuncuların Trabzon’a kolay adapte olması Usta’yı transfer konusunda ikna ederken, Yanal’ın fikri de bu transferde belirleyici olacak.