Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin ULUÇ - Tam 9 farklı branşta mücadele ederek gerçek bir spor kulübü olan Fenerbahçe, bu sezon futbolda yaşadığı hayal kırıklığına rağmen diğer kulvarlarda çok başarılı işler yaptı. Özellikle erkek basketbol takımının Euroleague şampiyonluğu sadece sarı-lacivertli camiayı değil bütün Türkiye’yi sevince boğdu. Ancak başkanlığının 20. yılına girmeye hazırlanan Aziz Yıldırım için bu yeterli değil. Fenerbahçe tarihinin en uzun süreli başkanı olan Yıldırım, birçok ilki yaşattığı camiaya efsanevi bir şekilde veda etmek için kolları sıvadı. Aziz Başkan yeni sezon hedefini “9 branşta, 9 şampiyonluk” olarak belirledi.



Küçülme değil büyüme

Uzun süredir görevi bırakıp bırakmayacağı konuşulan Aziz Yıldırım, 2018 sezonu sonunda veda kararı alırken bunu kendine yakışır şekilde yapabilmek için düğmeye bastı. 2018’de yapılacak seçimli genel kurulda bütün branşlarda şampiyon olan bir kulübün başkanı olarak görevi bırakma kararı alan Aziz Yıldırım, yaşanan maddi sıkıntılara rağmen küçülme operasyonunu iptal etti. Futbol, voleybol ve basketbol başta bütün branşlarda kupa ve madalya mücadelesi verecek kadrolar kurulması talimatı veren Yıldırım yeni sponsorluklarla amatör branşlara gelir sağlanması talimatı verdi. Başkanın talimatı üzerine yöneticiler güçlü kadrolar kurmak için kolları sıvadı.



Valbuena yine beğendi!

Yeni sezonda Fenerbahçe’nin orta sahadaki beyni olması beklenen Fransız oyuncu Valbuena, sosyal medyada yeni takımını ‘beğenmeye’ devam ediyor. Lyon Başkanı Aulas’ın, “Fenerbahçe ona bizden çok daha cazip bir teklif sundu” diyerek transferini duyurduğu Valbuena, Trabzonspor’a gol atan Sow’un gol sevincini ve maçtan bir kareyi ‘like’ladı…



Emenike ve Skrtel gitti!

Fenerbahçe Yönetimi, Skrtel ile Emenike’ye sezon bitmeden izin verdi. Cezalı olduğu için Adana maçında oynayamayacak Skrtel yönetimin izniyle ülkesine giderken, kadroda düşünülmeyen Emenike’ye de kendine kulüp bulması için izin verildi.



Herkese kapı açık

Yeni sezonda yepyeni bir kadro düşünen Fenerbahçe’de Skrtel hariç tüm lejyonerler satış listesine kondu. Kiralık Sow’a kapıyı açık bırakan sarı-lacivertliler bunun dışında bütün teklifleri masaya yatırdı. Yerlilerden Ozan, Salih ve Volkan Şen de satışa çıkarıldı.



Kaleye yeni aday Neto

Volkan Demirel’le rekabet edecek kaleci arayan Fenerbahçe’de Arsenal’den Ospina ile Juventus’tan Neto’nun peşinde. Sarı-lacivertliler, bu oyunculara imza attıramazsa daha önce prensip anlaşması sağlanan 24 yaşındaki İranlı Alireza Breinvand transfer edilecek.