Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona yenilenmiş bir futbol takımıyla girmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler önünüzdeki günlerde arka arkaya transfer açıklaması yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor ile sözleşmesi biten Mehmet Ekici'nin transferini sezon ortasında bitiren Fenerbahçe, Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena ile de anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin bu iki ismi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

KALEYE DAVİD OSPİNA

Sözleşmesi biten Volkan Demirel'i takımda tutmayı planlayan yönetim, kaleye rekabet getirmeyi planlıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi Arsenal'den David Ospina. Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıklayan Kolombiyalı kaleci için kulübü Arsenal ve oyuncuyla yapılan görüşmeler de olumlu geçti. Ospina yapılacak final görüşmesinde sorun çıkmaması halinde kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

Kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in ise Sarı lacivertli kulüpte kalması zor görünüyor. Sunderland'in istediği bonservis bedelini yüksek bulan yönetim bu transferden vazgeçme aşamasına geldi.

Yeni sezonda takımın başında Aykut Kocaman'ın olması bekleniyor. Cuma günü Atiker Konyaspor yönetimiyle görüşeceğini açıklayan Kocaman'ın gelecek sezon İstanbul'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Mali Kongresi'nde transfer gelişmeleriyle ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.