Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali sıkıntıları tavan yapan Galatasaray'ı daha fazla borca sokmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, çareyi RB Leipzig'den Bruma'ya gelen cazip teklifi değerlendirmekte buldu. Alman ekibi, 12 milyon Euro'luk teklifini 15'e yükselttiği anda bu iş bitecek. Bruma'dan gelecek bonservis parasıyla da transferi düşünülen isimlerin finansmanı sağlanmış olacak. Geçen sezon Telles ve Dzemaili'yi satan Galatasaray bu isimlerden gelen paranın iki katını transfere harcamış ancak başarılı olamamıştı. Dursun Özbek başkanlığının son senesinde ince eleyip sık dokuyor. Jackson Martinez gibi sakatlık riski taşıyan yıldızlar ve maliyeti yüksek isimlere sarı-kırmızılı kulübün geleceği düşünülerek soğuk bakılıyor.

Sneijder, G.Saray'a teşekkür etti

Wesley Sneijder, G.Saray tarafından verilen özel izinle gittiği Fas'ta, milli takım formasını 129. kez giyerek, 'tüm zamanların en fazla milli olan Hollandalı oyuncusu' unvanını elinde bulunduran efsane kaleci Edwin van der Sar ile arasındaki farkı bir maça indirdi. Sneijder, G.Saray'a kendisine verdiği milli izin nedeniyle teşekkür etti.