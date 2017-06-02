Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî takımımızın 5 Haziran’da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran’da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı. Avrupa U17 Şampiyonası’nda kaleyi koruyan 2000 doğumlu Berke Özer kadroya çağırıldı. Fatih Terim’in 1 Haziran’da açıkladığı Millî Takım aday kadrosuna giren ve Altınordu forması giyen Berke, böylece profesyonel olduktan 43 gün sonra bu onuru elde etmiş oldu.



İşte aday kadro

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (F.Bahçe). Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (G.Saray), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Cengiz Ünder, Volkan Babacan (Başakşehir), Emre Akbaba (Alanyaspor), Serdar Gürler (G.Birliği), Deniz Türüç (Kayserispor), Kaan Ayhan (Düsseldorf) Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Dortmund), Emre Çolak (Deportivo), Arda Turan (Barcelona), Burak Yılmaz (Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Harun Tekin (Bursaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg).

17 yaşında ve 1,90 boyundaki Berke Özer’i İngiliz devi Manchester City transfer etmek istiyor.