Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonun en kritik maçlarından biri Trabzon’da oynanacak. Trabzonspor, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla düşme potasına gelen Bursaspor’u ağırlayacak. Ç.Rizespor sahasında A. Alanyaspor’u yener, Bursa da Trabzon’da puan kaybederse yeşil-beyazlılar Süper Lig tarihinde küme düşmüş ilk şampiyon takım olacak. Bir başka deyişle; Kadıköy’de Fenerbahçe’ye çelme takarak Bursaspor’un tarihinde ilk defa şampiyon olmasında büyük payı olan Trabzonspor, belki de bu defa Timsah’ı küme düşüren takım olacak. Ligin son haftasında bütün gözlerin üzerlerinde olduğunu söyleyen Başkan Muharrem Usta da hem takımına hem de rakiplerine mesajlar gönderdi.



Şampiyonluk istiyoruz

Ligin iki devresinin kendileri açısından çok farklı ve zor geçtiğini söyleyen Başkan Muharrem Usta, “İkinci yarıda takım biraz oturdu, iskelet oluştu. Seneye şampiyonluğa oynayan bir Trabzon istiyoruz. Ligde bazen enteresan haftalara denk gelinebiliyor. Bu hafta da öyle bir hafta bizim açımızdan. Bir tarafta Rizespor, öbür tarafta Bursaspor. Her ikisi de dost kulüp. Hangisi düşerse düşsün yazık olacak. Keşke hiçbiri düşmese. Ama Trabzonspor’un yapacağı bir şey yok. Biz sahaya çıkıp bize yakışanı yapacağız. Her maça nasıl kazanmak için çıkıyorsak yine öyle yapacağız. Trabzonspor sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya ve kazanmaya çalışacak, doğrusu da bu” ifadelerini kullandı.