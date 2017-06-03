Sadece bir sezon görev yapmasına rağmen Sevilla'ya oynattığı futbolla Avrupa'da iz bırakan Arjantinli çalıştırıcı, "Öncelikli hedefimiz Dünya Kupası vizesi alabilmek. Sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi. Öte yandan yeni takımında birlikte çalışacağı Messi'yi de değerlendiren Sampaoli "Messi'ye hem Arjantin'de hem de Barcelona'da oynarken rakip oldum. O dünyanın en iyisi" dedi.
Sampaoli imzayı attı
03.06.2017 - 08:57 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ülkesi Arjantin'e resmî imzayı attı ve Arjantin Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Etiketler : Sevilla Teknik Direktörü,Jorge Sampaoli,
478828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/478828.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
33
22
8
3
69
30
39
74
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
33
19
4
10
63
39
24
61
5
Antalyaspor
34
17
7
10
47
40
7
58
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
34
14
6
14
46
42
4
48
8
Gençlerbirliği
34
12
10
12
33
34
-1
46
9
Kasımpaşa
34
12
7
15
46
50
-4
43
10
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
11
K.D.Ç. Karabük
34
12
7
15
38
48
-10
43
12
Alanyaspor
33
12
4
17
54
64
-10
40
13
Osmanlıspor FK
33
9
11
13
37
41
-4
38
14
Kayserispor
33
10
8
15
47
57
-10
38
15
Bursaspor
33
10
5
18
32
57
-25
35
16
Ç. Rizespor
33
9
6
18
43
53
-10
33
17
Gaziantepspor
34
7
5
22
30
65
-35
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
34. Hafta Maçları
2.6.2017
Gençlerbirliği 1 - 0 Kasımpaşa
2.6.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 2 - 3 Kardemir D.Ç. Karabükspor
2.6.2017
Antalyaspor 4 - 1 Gaziantepspor
3.6.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
3.6.2017
Trabzonspor - Bursaspor
3.6.2017
Adanaspor - Fenerbahçe
3.6.2017
Galatasaray - Atiker Konyaspor
3.6.2017
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
3.6.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26