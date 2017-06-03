Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadece bir sezon görev yapmasına rağmen Sevilla'ya oynattığı futbolla Avrupa'da iz bırakan Arjantinli çalıştırıcı, "Öncelikli hedefimiz Dünya Kupası vizesi alabilmek. Sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi. Öte yandan yeni takımında birlikte çalışacağı Messi'yi de değerlendiren Sampaoli "Messi'ye hem Arjantin'de hem de Barcelona'da oynarken rakip oldum. O dünyanın en iyisi" dedi.