Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferi resmi internet sitesinden duyuran Konyaspor, 500 bin Euro'ya alıp, 5.5 milyon Euro (yaklaşık 22 milyon TL) ve bir sonraki satışından yüzde 10 pay ile tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen futbolcusuna, "Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic'e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz'' diyerek teşekkür etti. Yeşil-beyazlılar, 23 yaşındaki golcüyü, 2015-16 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan renklerine katmıştı.