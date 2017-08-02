2017-2018 sezonu ikinci yurt dışı kampı için Avusturya’da bulunan Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında 5 Ağustos Cumartesi günü Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 19.00’da Kapfenberg’deki Franz Fekete Stadı’nda oynanacak. Müsabakayı Galatasaray Televizyonu naklen yayınlayacak.