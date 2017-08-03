Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin forvet adayları arasında ilk sırada yer alan İspanyol forvet Lucas Perez’in menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle golcü oyuncu için en ciddi teklifi Fenerbahçe’nin yaptığını açıkladı. Perez’in geçen sezon başında 20 milyon avroya transfer olduğu Arsenal’de kalmayacağını açıklayan Lovelle, “Perez Arsenal’de hedeflediği başarıya ulaşamadı ve gelecek sezon farklı bir takımın formasını giyecek” dedi. Arsenal’in 20 milyon avro bonservis verdiği oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemediğini belirten Lovelle, “Fenerbahçe ile iki aydır görüşüyoruz. En ciddi teklif onlardan geldi. Fenerbahçe’nin yanı sıra iki İspanyol ve bir Alman kulübü de oyuncumla ilgileniyor. Arsenal ile üç senelik daha kontratımız var ve onlar ne isterse o olacak” ifadelerini kullandı. 2015-16 sezonunda Deportivo formasıyla La Liga’da 36 maçta 17 gol atan Perez sonraki sezon Arsenal’e transfer olmuş ancak toplamda 22 maçta forma giyerek 8 golde kalmıştı.