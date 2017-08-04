Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli taraftarlar, geçen sezon derbiler ve Avrupa'daki bazı maçlar hariç tribünleri dolduramamıştı.

Her iki kale arkası tribününün tamamen dolu olduğu statta yaklaşık 35 bin sarı-lacivertli taraftar, takımlarına destek oldu.

Öte yandan, 100 kadar Sturm Graz taraftarı da deplasman tribününden takımlarını destekledi.

HİBRİT ÇİMDE İLK MAÇ

Ülker Stadı'nın yenilenen zemininde ilk maça çıkıldı.

Geçen sezonun son maçından sonra Ülker Stadı'nın zemini tamamen kaldırıldı ve hibrit çime geçildi. Ülker Stadı'ndaki yeni zemin olan hibrit çim beğeni topladı.