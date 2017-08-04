Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corriere dello Sport gazetesi, Roma'nın Emre Mor'u kadrosuna katmak için harcadığı çabaya değindi.

Gazete, Roma'nın Emre'nin bonservisi için 20 milyon Euro’yu gözden çıkarabileceğini iddia etti.

Milli futbolcu için "Türk Messi" benzetmesini yapan Corriere dello Sport, 20 yaşındaki oyuncunun teknik kapasitesine övgülerde bulundu.

İtalyan basını bununla birlikte Napoli'nin de Emre ile ilgilendiğini öne sürdü.

Emre Mor'un talibi Roma, yaklaşık 1 ay önce bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder'i 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.