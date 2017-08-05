Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 'Transferde sürpriz var' açıklamasıyla taraftarları heyecanlandırdı. Arda Turan, Samir Nasri gibi isimlerden sonra gündeme Franck Ribery geldi.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPILACAK

Kulislerde konuşulanlara göre bu ismin Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery olduğu öne sürüldü. Habertürk'ün haberine göre, Fransız oyuncuyu kiralamak için girişimlerin sürdüğü ve bu transferle Dursun Özbek ve ekibinin gövde gösterisi yapmayı planladıkları iddia edildi.

Sarı kırmızılı takımda 2004-05 sezonunda forma giyen Ribery, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bonservissiz ayrılıp, Marsilya'nın yolunu tutmuştu. (Sporvadisi.com)