Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 184 uzman, 8 denetçi, 7 destek personeli ve 1 mütercim alınacak.

Sınava, ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, hukuk ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecek.

Adaylar, 5-9 Ağustos tarihleri arasında, "http://tkdk.gov.tr/onlinesinav/" web adresinden başvuru işlemlerini tamamlayacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı", 10 Eylül'de yapılacak.