Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jamaikalı olimpiyat ve dünya şampiyonu Usain Bolt kariyerini sonlandıracağını açıkladığı Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 100 metre finalinde dünyayı şaşırttı. Spor hayatındaki son bireysel yarışına çıkan dünyaca ünlü 30 yaşındaki Jamaikalı atlet 9.95’lik derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamladı ve kariyerinin son bireysel yarışında hüsran yaşadı. ABD’li Justin Gatlin 9.92’lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Christian Coleman ise ikinci oldu. Jamaikalı atlet her zamanki gibi dünkü 100 metre finaline de ağır başlamıştı. Arap atı gibi geç açılan Bolt’un yarışın ortalarındayken geride olmasına yine kimse aldırmıyordu. Dünyanın en hızlı adamının hep yaptığı gibi sonlara doğru atağa kalkarak birinci olması bekleniyordu.

Gatlin yuhalandı

Önceki günkü elemelerde çıkış yaptığı sırada pedallardan şikayet etmişti Bolt. Yine de kötü çıkış yapmasına rağmen elemelerde birinci olmuştu. Ancak dün geceki yarışta bu defa kötü başlangıcını toparlayamadı Jamaikalı atlet. Doping yaptığı gerekçesiyle çeşitli dönemlerde men cezaları alan ABD’li 35 yaşındaki atlet Justin Gatlin, büyük bir sürprize imza atarak 9.92’lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Tribünlerin yarış öncesi ve sonrası Gatlin’i yuhalaması da gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde bulunduran Bolt, elde ettiği üçüncülükle dünya şampiyonalarındaki altın madalya sayısını 12’ye çıkaramadı. Olimpiyatlarda 8 altın madalyası bulunan Usain Bolt, şampiyonada takımlar 4x100 metre kategorisinde yarışarak faal spor hayatını sonlandıracak.

100 metrede birinci olan Justin Gatlin, yarışın hemen ardından dünyanın en hızlı adamı Usain Bolt’a saygısını böyle gösterdi.

Maraton günü

Şampiyonanın üçüncü günü, Türkiye’nin en yüksek temsiline sahne olacak. Maraton yarışlarında erkeklerde Ercan Muslu, Kaan Kigen Özbilen ve Mert Girmalegesse, kadınlarda ise Fadime Suna Çelik yarışacak. Sabah seansında 400 metre engelli seçmesinde Yasmani Copello Escobar, 3000 metre su engelli seçmesinde Tarık Langat Akdağ, akşam seansında ise cirit atmada Eda Tuğsuz mücadele verecek.

Yasemin Can 11’inci

Londra’daki Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününün akşam seansında 3 milli sporcu mücadele etti. Kadınlar 10 bin metre finalinde mücadele eden Yasemin Can, 31:35.48’lik derecesiyle yarışı 11. sırada tamamladı. Bu kategoride dünya rekorunun sahibi Etiyopyalı Almaz Ayana, 30:16.32’lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 100 metre yarı finalinde yarışan milli sporculardan Jak Ali Harvey 10.16, Emre Zafer Barnes ise 10.22’lik dereceleriyle finale kalamadı.