Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncunun satışa sunulan 10 numaralı forması ilk günden tükenirken, PSG’nin 100 avroya satılan formalardan 1 milyon avro kazandığı öğrenildi. Fransız kulübünün yoğun ilgi nedeniyle zor durumda kaldığı ve artık bir kişiye sadece bir forma alma kuralı getirildiği açıklandı. Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde Neymar’ın takımdan ayrılmasını değerlendirdi. Son anda kadar Neymar’ın kalmasını arzuladıklarını belirten İspanyol teknik adam, “Herkes kendi yolunu kendi seçer. Neymar ayrılmak istedi ve ayrıldı. Bunun için ağlayacak değiliz” dedi.