Benfica, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan süre zarfında kiralama için gerekli ödemeyi(2 milyon euro) yapmadığı vurgulanırken, Talisca'nın da kiralık anlaşmayı bu sezon da geçerli kılmak için kendilerine göndermesi gereken belgeyi göndermediğini kaydetti.
Portekiz temsilcisi ayrıca, Beşiktaş'ın anlaşmayı geçerli kılmak için FIFA'nın transfer kayıt sistemi olan TMS'ye başvurduğunu ve reddedildiğini açıkladı.
Benficalı yetkililer, son kararı verecek olan tarafın FIFA olduğunu ve Talisca'nın menajerlerinin de bu durumu kabullendiğini ifade etti. (Fotomaç)
Benfica'dan flaş Talisca açıklaması
06.08.2017 - 20:42 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benfica'nın Talisca'yı geri çağırması üzerine Beşiktaş, FIFA'ya gideceğini açıklamıştı. Benfica yetkilileri, Portekiz basınına siyah-beyazlı kulüple yapılan kiralık anlaşmasındaki şartlara uymadığını ve kendilerinin de FIFA'ya başvuracaklarını duyurdu.
Benfica, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan süre zarfında kiralama için gerekli ödemeyi(2 milyon euro) yapmadığı vurgulanırken, Talisca'nın da kiralık anlaşmayı bu sezon da geçerli kılmak için kendilerine göndermesi gereken belgeyi göndermediğini kaydetti.
Etiketler : Benfica,Beşiktaş,Anderson Talisca,
494370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494370.aspx
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