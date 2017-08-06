Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benfica, Beşiktaş'ın sözleşmede yer alan süre zarfında kiralama için gerekli ödemeyi(2 milyon euro) yapmadığı vurgulanırken, Talisca'nın da kiralık anlaşmayı bu sezon da geçerli kılmak için kendilerine göndermesi gereken belgeyi göndermediğini kaydetti.



Portekiz temsilcisi ayrıca, Beşiktaş'ın anlaşmayı geçerli kılmak için FIFA'nın transfer kayıt sistemi olan TMS'ye başvurduğunu ve reddedildiğini açıkladı.



Benficalı yetkililer, son kararı verecek olan tarafın FIFA olduğunu ve Talisca'nın menajerlerinin de bu durumu kabullendiğini ifade etti. (Fotomaç)