Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sarı-lacivertli taraftarların heyecanını daha da arttırdı. Geçtiğimiz günlerde “4 yıldız alacağız” alacağız diyen Yıldırım’ın bombası ise Emre Mor oldu. NTV Spor’daki programa Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile katılan sarı-lacivertli kulübün başkanı, Borussia Dortmund forması giyen Türk yıldız için teklifte bulunduklarını açıkladı. İnter’le anlaştığı iddia edilen Mor için kulübü Borussia Dortmund’a 2 milyon avro kiralama ve 8 milyon avro bonservis bedeli teklifinde bulunduklarını belirten Yıldırım, “Emre Mor’un İnter’le anlaşması bitmedi ama bize de daha geri dönüş yapmadılar” dedi. Başkan Yıldırım ayrıca verdiği dört transfer sözünden en az ikisinin bu hafta gerçekleşeceğini de söyledi. Bu transferlerden birinin ofansif orta saha, diğerinin de santrfor olduğunu belirten Yıldırım, çok konuşulan Hatem Ben Arfa konusunda belirsizlik yaşandığını sözlerine ekledi.

“Ben Arfa ve Lima’yı alırız”

Ben Arfa’nın kulübü PSG’den 13 milyon avro alacağı olduğunun bilgisini veren Aziz Yıldırım, “Ben Arfa bize alacak konusunu hallettikten sonra transfer görüşmeleri yapabileceğini söyledi. O yüzden bekliyoruz” dedi. Yıldırım ayrıca Ben Arfa ile birlikte Lucas Lima’yı şartlar oluştuğu takdirde transfer edebileceklerini belirterek, “Biz istersek alacak gücümüz var. Bu problemleri çözeriz” sözlerini kullandı. Yeni transfer Elif Elmas’a da değinen Yıldırım, “26 kulüp onun peşindeydi. Bizim Antic (basketbol takımı oyuncusu) de olmak üzere araya girdiler ve bu çocuğu buraya getirdik. Ajax’ın Manchester United’ın ve Türkiye’den bazı kulüplerin onun istediğini biliyoruz. Aykut Hoca da onu çok beğeniyor” diye konuştu.

Terim’e sahip çıktı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Millî Takım’daki görevinden alınan Fatih Terim’e destek verdi. Yıldırım’ın Terim hakkındaki büyük ses getiren açıklamaları şöyle, “Bazı medya kuruluşları kişiler aracılığıyla adamı bitirmeye çalıştılar. Sokağının önüne attılar. Şimdi tazminatını konuşuyorlar. Terim’in bu parayı almasını değil, o sözleşmeyi yapanların konuşulması lazım. O kişiler bu parayı cebinden vermeli. Federasyonun artık istifa etmesi lazım, beceriksizler çünkü” diyerek TFF’yi eleştirdi.

İtalyanlara göre İnter’de

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yayınladığı haberde İnter’in Emre Mor’u 2 sezonluğuna kiralama konusunda Borussia Dortmund’la anlaştığı, bütün pürüzlerin ortadan kaldırıldığı ve resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağını yazdı. İnter’de yıllık 2,5 milyon avro karşılığında iki sezon kiralık oynayacağı iddia edilen Emre Mor’un sözleşmesine 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu da eklendiği belirtildi.