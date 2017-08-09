Galatasaray’dan Malaga’ya transfer olan Cenk Gönen, takımının Granada ile oynadığı hazırlık maçına damga vurdu. Aldığı geri pasta topu rakibinin üstünden arkadaşına göndermek isteyen Cenk başarılı olamadı. Cenk, rakibinin kafasından seken ve kaleye doğru yönelen topa hamle yapsa da çizgiyi geçmesine engel olamadı. Maçı Granada bu talihsiz golle 1-0 kazandı. 29 yaşındaki file bekçisi, Malaga kalesine ilk olarak AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında geçmiş ve ağlarında 3 gol görmüştü.
Cenk Gönen’den büyük hata
09.08.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’dan Malaga’ya transfer olan Cenk Gönen, hazırlık maçına yaptığı hata ile damga vurdu.
Etiketler : cenk gönen,malaga,granada,
494985 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494985.aspx
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Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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4
Alanyaspor
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5
Beşiktaş
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6
Bursaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor
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8
Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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12
K.D.Ç. Karabük
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0
0
0
0
0
0
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13
Kasımpaşa
0
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0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
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0
0
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15
Başakşehir
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0
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0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
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0
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0
17
Sivasspor
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Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
0
0
0
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2
Adanaspor
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0
0
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0
0
3
Altınordu
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0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
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0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
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0
7
Ç. Rizespor
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0
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0
8
Denizlispor
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0
0
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0
9
Elazığspor
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0
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10
Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
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0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
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0
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0
13
Giresunspor
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14
İstanbulspor
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0
15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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0
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0
0
17
Samsunspor
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
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0
0
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