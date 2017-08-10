Edinilen bilgiye göre, 6 Ağustos tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Beşiktaş-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanan Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya bıçak attığı tespit edilen T.P., Konya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün yakalanmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat gereği T.P.’nin şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra aynı gün saat 20.00’de serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca şüpheli T.P.’ye 6222 Sayılı Sporda Şiddettin Önlenmesine dair kanun gereği gerekli idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Sahaya bıçak atan şahıs serbest
10.08.2017 - 10:46 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş-Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan şüphelinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Etiketler : saha,bıçak,Beşiktaş,Atiker Konyaspor,
495198 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495198.aspx
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Antalyaspor
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Konyaspor
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Beşiktaş
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Bursaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor
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13
Kasımpaşa
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Kayserispor
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15
Başakşehir
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
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Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Takım
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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Ümraniyespor
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