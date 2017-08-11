Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neymar'ı 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e satan Barcelona, forvet hattında doğan boşluğu Ousmane Dembele takviyesiyle doldurmaya çok yakın...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teknik direktörü Peter Bosz bugünkü basın toplantısında Dembele'nin antrenmana kendilerine haber vermeden katılmadığını açıkladı.

''Ousmane Dembele bugün antrenmanda değildi ve nedenini bilmiyoruz. Ona ulaşmayı denedik ama başaramadık'' sözleriyle son gelişmeyi paylaşan Hollandalı teknik adam, ''Dün Ousmane'nin bugün burada olmayacağına dair bir işaret yoktu. Umarım başına bir felaket gelmemiştir'' diyerek genç futbolcudan haber alamadıklarını söyledi.

Borussia Dortmund Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Joachim Watzke geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Dembele için kendilerine sunduğu 100 milyon Euro'luk transfer teklifini reddettiklerini açıklamasının ardından yaşanan bu gelişme kafaları karıştırdı.

Fransız medyasında çıkan haberlere göre Barcelona, Ousmane Dembele transferini kısa süre içerisinde açıklayacak. Fransız futbolcunun ayrılığı için kadro planlamasını yapan Dortmund'un Lyon'un genç kanat oyuncusu Maxwell Cornet için 20 milyon Euro'luk teklif sunduğu öne sürülüyor.

Geçtiğimiz sezon başında Rennes'den Dortmund'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Dembele, 49 maçta sarı siyahlı formayı giydi ve takımın hücum yükünü 10 gol, 21 asistle çekti.