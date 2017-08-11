Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezonun son bölümünde forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, Premier League'de ve diğer turnuvalarda başarıya ulaşmak için transfer yapmalarının şart olduğunu söyledi.

The Sun'a röportaj veren Rose, "Kulüp yönetiminden 10 oyuncu almasını istemiyorum, 2 veya 3 takviye de yeterli olabilir. Ancak bu oyuncuların kim olduklarını öğrenmek için internette araştırma yapmamamız lazım. Bize rüştünü ispatlamış isimler gerekiyor. Mesela 2010 yılında Rafael van der Vaart bize katıldığında ekip olarak çok etkilenmiştik. Bugün de buna benzer transferler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Başarılı sol bek ayrıca, şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aralarındaki en ciddi farkın yedek kulübesinde göze çarptığını belirterek, forma rekabetini artıracak isimlerin katılımıyla kadroda kalitenin yükselmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadrodaki yıldızların rehavete kapılmaması için kadrolarını zenginleştirmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz sezon Premier League'i Chelsea'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Tottenham'ın, Everton'dan ayrılmayı planlayan Ross Barkley ile ilgilendiği iddia ediliyor.