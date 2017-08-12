Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçı değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Gğuen, "Sonuç bizim için üzücü ve korkutucu; ama sahada maksimumunu veren bir oyuncular topluluğu olarak gözüktük. Kaybetmemize rağmen doğru yolda olduğumuzu söylemek istiyorum. Oyuncularıma sahadaki duruşları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde daha iyi sonuçlar almamız gerekecek. Bugün de daha iyi sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Evet sonuçtan mutsuzuz ama sahada gerçek bir takım gibiydik. Sezonun ilk maçında üzüntülü bir sonuç aldık. Henüz değiliz ama gelecekte güçlü bir takımın sözünü veriyorum." dedi.

Geçen sezona takımın son 20 dakikada oyundan koptuğu ancak bu sezon son 20 dakikada takımın daha güçlü gözüktüğü yorumu üzerine Paul Le Guen, "Bence bu iyiye işaret. Oyuncularım iradeye sahip olduklarını gösterdiler. Taraftarımız bunu görecek ve farkına varaccaktır. Sezon başında herkesin aynı seviyeyi yakalaması zor. Çünkü herkes farklı zamanlarda kampa katılıyor, farklı zamanlarda takıma katılıyorlar. Bu da herkesin aynı seviyeyi yakalamasını zorlaştırıyor. Bu takım hafta hafta daha iyiye gidecek. Belki bugün daha iyi bir sonuç çıkartabilirdik; ama başaramadık. Önemli değil, kafamızı dik tutmalı ve önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünerek çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Maç sonrası tribünlerin oyuncuları çağırıp alkışladıklarının hatırlatılması üzerine ise Fransız teknik adam, "Bu yüzden daha iyi bir sonuç almayı isterdim. Taraftarlar, sahada iyi sonuçlar alan bir takım görmeyi hakediyorlar. Takım ve kendi adıma söz veriyorum, daha çok çalışacağız. Güzel günlerin yakın olduğunu gönülden söylüyorum." diye sözlerini noktaladı.