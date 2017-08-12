Feghouli'nin 4 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret istediği iddia edilirken özel uçak, lüks kiralık araç ve villa gibi taleplerini de sözleşmesine ekleten Cezayirli kanat oyuncusunun menajerine yüzde 10 komisyon verilecek. Bunun dışında Feghouli'nin yakın akrabasının da yüzde 7 pay istediği ve bu yüzden transferin geciktiği iddia ediliyor.
Başarılı oyuncunun tüm talepleri karşısında sıkı bir pazarlık yürüten Galatasaray, her şeye rağmen transferden vazgeçmedi ve Feghouli ile yıllık 3.8 milyon Euro'dan 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Lüks istekler Galatasaray'a geri adım attırmadı
12.08.2017 - 04:48 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günlerdir İstanbul'a gelmesi beklenen Sofiane Feghouli, pazarlık sürecinde Galatasaray'ı çok terletti.
Feghouli'nin 4 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret istediği iddia edilirken özel uçak, lüks kiralık araç ve villa gibi taleplerini de sözleşmesine ekleten Cezayirli kanat oyuncusunun menajerine yüzde 10 komisyon verilecek. Bunun dışında Feghouli'nin yakın akrabasının da yüzde 7 pay istediği ve bu yüzden transferin geciktiği iddia ediliyor.
Kaynak: Sabah
Etiketler : Feghouli,galatasaray,transfer,
495623 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495623.aspx
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