Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feghouli'nin 4 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret istediği iddia edilirken özel uçak, lüks kiralık araç ve villa gibi taleplerini de sözleşmesine ekleten Cezayirli kanat oyuncusunun menajerine yüzde 10 komisyon verilecek. Bunun dışında Feghouli'nin yakın akrabasının da yüzde 7 pay istediği ve bu yüzden transferin geciktiği iddia ediliyor.

Başarılı oyuncunun tüm talepleri karşısında sıkı bir pazarlık yürüten Galatasaray, her şeye rağmen transferden vazgeçmedi ve Feghouli ile yıllık 3.8 milyon Euro'dan 3+1 yıllık anlaşma sağladı.