Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2017-2018'deki mücadelesine yarın Antalyaspor maçıyla başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda ligin zirvesinde yer alan siyah-beyazlı takım, 2017-2018'in ilk haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALAMAYACAK

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlar tribünden takip edemeyecek. Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez bir lig mücadelesini seyircisinden yoksun yapacak.

ŞU ANA DEK 5 TAKVİYE YAPTI

Yeni sezonda ligin yanı sıra Avrupa'da da başarı kovalayacak Beşiktaş, kadroya önemli takviyeler yaptı. Siyah-beyazlı takım, özellikle tecrübeli isimleri transfer etti. Savunmanın göbeğine Real Madrid'den Pepe'yi monte eden Beşiktaş, hücum hattını ise Valencia'dan Alvaro Negredo ile güçlendirmeye çalıştı. Kanat açığını geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens ile kapatmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu bölge için ayrıca Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı transfer etti.

Beşiktaş'ın son hamlesi ise hem savunmada hem de ön liberoda oynayabilen Interli Gary Alexis Medel Soto oldu. Pepe, Negredo, Lens ve Orkan Çınar, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez bir lig maçında giyecek. Pepe ve Negredo, Beşiktaş'ta ilk resmi maçlarını Turkcell Süper Kupa'da oynarken, Lens mücadeleyi tribünden takip etmişti. Yeni transferlerden Orkan Çınar ise karşılaşmada yedekler arasında yer almıştı.

3 SAKAT VAR

Sezon öncesi hazırlıkları sırasında Gökhan Töre'nin sakatlığıyla sıkıntıya düşen siyah-beyazlı takımda, İspanya kampı sırasında savunma oyuncusu Atınç Nukan da dizinden ağır bir sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ta son olarak Gökhan Gönül sakatlandı.

TALISCA OYNAYABİLECEK

Beşiktaş'ta lisans sorunu giderilen Anderson Talisca da yarınki lig mücadelesinde forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımda yine kiralık olarak görev alacak Talisca, bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayamamıştı. Beşiktaş Kulübü yetkililerinin girişimleri sonrası Talisca'nın lisansı çıkarılmıştı.