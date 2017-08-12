Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan bugün resmi sözleşmeye imza atan yeni transfer Medel ise takım arkadaşlarıyla tanışarak ilk kez Beşiktaş antrenmanına çıktı. Beşiktaş, ligin ilk haftasında yarın akşam saat 21.45’de Antalyaspor ile Vodafone Park'ta oynayacak.