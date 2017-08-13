Göztepe forması ile ilk lig maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, mücadelenin 76. dakikasında agresifleşti. Josef de Souza ile ikili mücadeleye giren tecrübeli futbolcu, Brezilyalı ile fiziksel temasa varan bir gerilim yaşadı.
Rakibini çelmeyle düşüren Sabri Sarıoğlu, Göztepe aleyhine faule sebep oldu. Sabri düşerken Josef'in tekmesine maruz kalırken, Göztepeli futbolcu bu harekete çok sinirlendi ve Sambacı'nın üzerine yürüyerek onu itti.
Olay büyümeden maç devam ederken iki oyuncunun da sarı kart görmemesi dikkat çekti. Sabri Sarıoğlu, maçın başında Volkan Demirel ile tokalaşmayarak dikkatleri üzerine çekti.
Sabri'nin çıldırdığı anlar!
13.08.2017 - 00:12 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maç başında kaleci Volkan'la arasında olan gerilimi sürdüren Sabri, maçın son bölümlerinde ise Josef ile tartıştı.
Göztepe forması ile ilk lig maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, mücadelenin 76. dakikasında agresifleşti. Josef de Souza ile ikili mücadeleye giren tecrübeli futbolcu, Brezilyalı ile fiziksel temasa varan bir gerilim yaşadı.
Etiketler : göztepe,sabri sarıoğlu,
495815 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495815.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
4
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
5
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
3
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
5
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
6
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0