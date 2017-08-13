Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe forması ile ilk lig maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, mücadelenin 76. dakikasında agresifleşti. Josef de Souza ile ikili mücadeleye giren tecrübeli futbolcu, Brezilyalı ile fiziksel temasa varan bir gerilim yaşadı.

Rakibini çelmeyle düşüren Sabri Sarıoğlu, Göztepe aleyhine faule sebep oldu. Sabri düşerken Josef'in tekmesine maruz kalırken, Göztepeli futbolcu bu harekete çok sinirlendi ve Sambacı'nın üzerine yürüyerek onu itti.

Olay büyümeden maç devam ederken iki oyuncunun da sarı kart görmemesi dikkat çekti. Sabri Sarıoğlu, maçın başında Volkan Demirel ile tokalaşmayarak dikkatleri üzerine çekti.