Juventus'un Ganalı sol beki, Eskişehirspor forması giyen vatandaşı Jerry Akaminko'nun, twitter üzerinden yönelttiği, "Türkiye'ye ne zaman geliyorsun? Ya da şimdi İstanbul'da görüşebilir miyiz?" sorusuna gülerek yanıt verdi. Akabinde bir Juve taraftarı, Asamoah'a teşekkür ederek, iyi şanslar dilerken, yine gülerek yanıt veren 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a yakın olduğunun sinyalini verdi.
Asamoah'tan Galatasaray sinyali
16.08.2017 - 05:01 | Son Güncelleme: 16.08.2017 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kwadwo Asamoah, yolunu gözleyen Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı...
Etiketler : asamoah,galatasaray,juventus,transfer,
496426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496426.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
4
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
6
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
8
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
10
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
12
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
16
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
18
Kayserispor
1
0
0
1
1
4
-3
0
2. Hafta Maçları
18.8.2017
Kasımpaşa - Beşiktaş
19.8.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2017
Bursaspor - Alanyaspor
19.8.2017
Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.8.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Galatasaray
20.8.2017
Kayserispor - Göztepe
20.8.2017
Antalyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
20.8.2017
Fenerbahçe - Trabzonspor
21.8.2017
Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Altınordu
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
13
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
15
Elazığspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0