Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus'un Ganalı sol beki, Eskişehirspor forması giyen vatandaşı Jerry Akaminko'nun, twitter üzerinden yönelttiği, "Türkiye'ye ne zaman geliyorsun? Ya da şimdi İstanbul'da görüşebilir miyiz?" sorusuna gülerek yanıt verdi. Akabinde bir Juve taraftarı, Asamoah'a teşekkür ederek, iyi şanslar dilerken, yine gülerek yanıt veren 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a yakın olduğunun sinyalini verdi.