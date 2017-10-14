Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Abdülkadir Ömür hızla zirveye tırmanıyor. Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 maçta forma giyen ve son 3 karşılaşmada da ilk 11’in değişmez ismi olan Trabzonspor’un genç oyuncusu yükselen performansıyla değerini artırdı. Bordo-mavililerin altyapısında yetişen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu düzenli olarak takımda forma şansı bulmaya başladı. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu 5 maçta 2 asistlik performansla da skora katkı sağladı. Yükselen performansıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer gündeminde yer alan Abdülkadir Ömür, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt’a göre piyasa değerini de 4 ayda 500 bin avro artırdı ve 700 bin avroya ulaştı. Genç yıldızın yarın oynanacak Akhisarspor maçında da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

Neşeli idman

Sahasında yarın Akhisarspor’u misafir edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililerin neşeli oldukları gözlendi. Çalışmaya milli takım kamplarından sakat dönen Kucka ve Onazi katılmadı.