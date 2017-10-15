Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve 37 bin 914 futbolseverin izlediği maçı, hakem Gianluca Rocchi yönetti.

İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmada, golü bulan taraf konuk ekip oldu. Roma defansında Daniele De Rossi’nin kaybettiği topu çalan Lorenzo Insigne, fırsatçılığıyla takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı, Napoli’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısı ise iki takımın karşılıklı ani ataklarla gol aradığı pozisyonlarla başladı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında, Alessandro Florenzi’nin yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Cengiz Ünder, 90+4. dakikada ceza alanına ortalanan topa altıpastan vurdu ancak Napoli kalecisi Reina gole izin vermedi.

Mücadelede başka gol olmayınca sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Bu sonuçla lider Napoli, puanını 24’e çıkarırken, Roma ise bu sezon 2. mağlubiyetini de yine taraftarı önünde aldı.

Juventus’un evinde yenilmezlik serisi sona erdi

Serie A’da günün bir diğer önemli maçında ise Juventus, sahasında ağırladığı Lazio'ya 2-1 yenildi.

Haftanın açılış maçında, Juventus 23. dakikada Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa ile 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarının hemen başında konuk ekip Lazio, Ciro Immobile ile skoru eşitledi: 1-1.

Lazio’nun 54. dakikada kazandığı penaltı atışını gole çeviren Immobile, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 1-2.

Maçın son anlarında hakem Paolo Silvio Mazzoleni’nin VAR yardımıyla verdiği penaltı kararında topun başına geçen Arjantinli Paulo Dybala atışı gole çeviremeyince Lazio sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle Lazio puanını 19’a yükselterek, 3. sıradaki Juventus ile puanını eşitledi. Ev sahibi Juventus, bu sezonki ilk yenilgisini kendi taraftarı önünde alırken, evinde oynadığı lig ve kupadaki 57 maçın ardından ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, 57 maçın 50’sini kazanırken, 7’sinden beraberlikle tamamlamıştı.

Böylelikle Juventus, sezon öncesi oynanan İtalya Süper Kupa finalinde 3-2’lik skorla mağlup olduğu Lazio’ya lig mücadelesinde de bir kez daha yenilmiş oldu.