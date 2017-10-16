Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor geçen sezon yaşadığı tarihinin en kötü ilk yarısını 50. yılında şimdiden aramaya başladı. Evinde ligin en az gol atan takımı Akhisarspor’dan tarihi fark yedi: 1-6. Bordo-mavililer geçen sezon ilk 8 haftada 3 galibiyet almıştı, bu sezon 2’de kaldı. Akıl almaz savunma hatalarıyla ilk yarıyı 3-0 geride kapattı Trabzonspor. İlk gol 9’da geldi. Durica’dan kaptığı topla ceza sahası içine giren Serginho pasını Henrique verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Mustafa Akbaş’dan dönen meşin yuvarlağı kafa ile Serginho filelere gönderdi. 0-1. Lopez’in 39’da ceza sahası içine ortasında Mustafa Akbaş’a çarpan top kaleci Onur’un solundan ağlarla buluştu. 0-2. 45. dakikada Daniel Larsson yarı sahadan alıp getirdiği topla birlikte ceza sahası içine girdi. Tökezlemesine rağmen hiçbir gol vuruşunu yaptı: 0-3.

> Teselli golü

İkinci yarının başında Abdülkadir Ömür’ün attığı gol, ‘3-4 biten Alanyaspor maçının bir benzeri mi yaşanacak’ diye umutlandırmıştı tribünleri. Hemen ardından Onur Ayık’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı eski Trabzonsporlu gole çevirince taraftarların hevesi de söndü. Paulo Henrique 64’te bir defa daha çıktı sahneye. Muhteşem bir aşırtma golüyle fark 4’e çıktı: 1-5. Brezilyalı oyuncu 71’de karşı karşıya pozisyonda bu defa kaleci Onur’u geçemedi. Kalan dakikalarda Trabzonsporlu oyuncuların varlığıyla yokluğu belli değildi sahada. Eski Trabzonsporlu Kadir Keleş 90. dakikada maçtaki son sözü söyledi ve Trabzonspor evinde 6-1 mağlup oldu.

Kral dalyada üzgün

Burak Yılmaz dün tarihe geçen maçta büyük üzüntü yaşadı. Trabzonspor formasıyla tüm kupalardaki 100. maçına çıkan golcü oyuncu, bu maçta hem gol sevinci yaşayamadı, hem de farklı mağlubiyete tanık oldu. Burak Yılmaz’ın bordo-mavi formayla 99 resmi maçta 65 golü bulunuyor.