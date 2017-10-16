Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde sıcak saatler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Riva'daki tesislerde bir araya geldi.

22 Ekim Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan bu toplantının gündem maddeleri şu şekilde sıralandı;



1) Video hakem uygulaması

2) Yayıncı kuruluşun kulüplerle olan ilişkisi konusunda fikir alışverişi

3) Yabancı kuralı

4) Haftasonu oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi