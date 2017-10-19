Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam 3. maçlarına çıkacak. İlk olarak Atiker Konyaspor sahne alacak. Yeşil-beyazlılar Avusturya temsilcisi Salzburg’u misafir edecek. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. İlk maçta Marsilya’ya deplasmanda 1-0 yenilen Konyaspor, ikinci haftada Vitoria karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle, Avrupa kupalarındaki ilk 3 puanına ulaşmıştı. Başakşehir ise deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Almanya’da gruptaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı’nın ekibi ilk maçında Ludogorets’le evinde 0-0 berabere kalmış, Braga’ya deplasmanda 2-1 yenilmişti. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, sakatlıkları devam eden Egemen Korkmaz ile Aurelien Chedjou da bu maçta forma giyemeyecek.