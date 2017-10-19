Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'la yollarını olaylı bir şekilde ayıran Hollandalı futbolcuya müjdeli haber geldi. Yeni takımı Nice ile son olarak 26 Ağustos'ta Amiens'e karşı oynanan Ligue 1 maçında forma giyen Hollandalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Nice teknik direktörü Lucien Favre, "Sneijder son antrenmanlarda iyi performans sergiliyor. Bence artık fiziksel olarak hazır duruma geldi. Takıma geri dönecek" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz hafta sonu oynanan Montpellier maçında da hastalığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi. (Fanatik)