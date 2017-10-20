Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un yeni teknik direktör Rıza Çalımbay, 8 haftada kalesinde 21 gol gören takımı toparlamak için kolları sıvadı. 6-1’lik Akhisar yenilgisi sonrası morali bozulan defans oyuncularıyla birebir görüşen tecrübeli teknik adam öğrencilerine “Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı. Savunma oyuncuları topu kullanacak ama riske etmeyecek ve gerekirse basit şekilde oynayarak tehlikeyi uzaklaştıracak” şeklinde uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından Çalımbay, yardımcı hocaların nezaretinde savunma oyuncuları Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mas ve Okay’a özel çalışma yaptırdı.

Durica keyifsiz

Öte yandan son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında savunmada yaptığı basit hatalarla dikkat çeken Durica’nın dün yapılan çalışmada keyifsiz olduğu gözlendi. 36 yaşındaki oyuncunun alınan 6-1’lik tarihî yenilgide yaptığı hatalar yüzünden moralsiz olduğu öğrenildi. Slovak oyuncunun, Rıza Çalımbay’la yaptığı görüşmeye rağmen yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.