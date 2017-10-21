Sağ diz ön çapraz bağ kopuğu, meniskus yırtığı ve kıkırdak hasarı tanısıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op.Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Yıldırım’a, Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, meniskus tamiri ve kıkırdak transferi uygulandığı bildirildi. Ameliyatı başarılı geçtiği belirtilen Sercan Yıldırım'a ameliyat sonrası dönemde rehabilitasyon programı uygulanacağı açıklandı. Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sercan'ın ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi.
Sercan Yıldırım ameliyat oldu
21.10.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor’da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren ve sahadan sedye ile ayrılan Sercan Yıldırım, ameliyat oldu.
Etiketler : sercan yıldırım,haberler,ameliyat,
513145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513145.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
14
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
15
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
16
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
17
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4