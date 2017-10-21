Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağ diz ön çapraz bağ kopuğu, meniskus yırtığı ve kıkırdak hasarı tanısıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Op.Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Yıldırım’a, Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, meniskus tamiri ve kıkırdak transferi uygulandığı bildirildi. Ameliyatı başarılı geçtiği belirtilen Sercan Yıldırım'a ameliyat sonrası dönemde rehabilitasyon programı uygulanacağı açıklandı. Sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sercan'ın ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi.